Man aangehouden voor bedreiging met wapen

Agenten zijn direct na de melding van de bedreiging rond 21.00 uur naar de Gerberalaan gereden. Daar zagen zij een man lopen die aan het signalement voldeed. Omdat de man mogelijk een wapen zou hebben, hebben agenten uit voorzorg hun wapen getrokken bij de aanhouding. De verdachte had bij zijn aanhouding geen wapen bij zich. Later is bij onderzoek in zijn woning wel een wapen in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.