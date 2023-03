Man gewond bij caféruzie

Rond 1.30 uur ontving de meldkamer een melding van een mishandeling in een café op de Heuvel. Het 22-jarige slachtoffer uit Udenhout was door de verdachte met een glas in zijn gezicht geraakt. Hij heeft hierbij flinke verwondingen opgelopen en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. Mogelijk was er een ruzie tussen de twee mannen voorafgaand aan het incident.

De verdachte is het café uitgelopen, maar kon wel geïdentificeerd worden. Agenten zijn bij zijn woning geweest maar troffen de 25-jarige verdachte uit Tilburg niet aan. Vrijdagochtend rond 11.00 uur heeft de verdachte zich alsnog gemeld bij de politie en is hij aangehouden.