Vier verdachten aangehouden na beroving Bilgaardpassage

Omstreeks 17:45 uur is het zoals altijd op dat tijdstip druk op de Bilgaardpassage in Leeuwarden. Bij de meldkamer komt op dat moment de melding binnen van een beroving. Onder dwang van een mes moet het 16-jarige slachtoffer uit de gemeente Tytsjerksteradiel een pinpas afstaan. Hij raakt hierbij door een steekverwonding lichtgewond in zijn gezicht. Toegesnelde agenten ontfermen zich over het slachtoffer en gaan met hem in gesprek. De daders zijn op dat moment al vertrokken.

Verdachten aangehouden

De politie startte direct een onderzoek. Niet veel later kunnen in de omgeving van de Bilgaardpassage al drie verdachten worden aangehouden: een 20-jarige man en een minderjarige jongen uit Leeuwarden en een minderjarige jongen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zaterdagochtend 25 maart is een vierde verdachte aangehouden, ook een minderjarige jongen uit Leeuwarden. Alle vier de verdachten zitten op dit moment nog vast en worden verhoord over wat er is gebeurd en wat hun betrokkenheid is. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies op de Bilgaardpassage heeft afgespeeld.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar meer informatie en getuigen. Er waren op het moment dat de beroving plaatsvond meerdere mensen aanwezig op de Bilgaardpassage. Heeft u de beroving of het steekincident zien gebeuren of heeft u op een andere manier meer informatie over dit incident? Of over wat er zich eventueel daarvoor heeft afgespeeld? Deel dit met de politie. Ook eventuele camerabeelden waar dit incident op is te zien ontvangen we graag. Dit kunnen camerabeelden zijn van een mobiele telefoon, deurbel van een woning uit de omgeving of een dashcam als u daar toevallig langsreed of geparkeerd stond. Hebt u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.