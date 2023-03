Wie weet er meer over een explosie aan de Lisbloemstraat?

Zaterdag 25 maart omstreeks tien over acht in de avond kreeg de politie een melding binnen van een explosie in een woning. Op locatie lagen meerdere ruiten van het huis er uit. Gelukkig waren geen mensen aanwezig in de woning en raakten er geen slachtoffers gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord? Geef het dan door via de onderstaande opties.