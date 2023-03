Getuigen gezocht van mishandeling en ontvoering in Helmond

Mishandeling en ontvoering

Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Helmond, is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De recherche is gelijk een onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie de dader(s) kunnen zijn.

In de avond van vrijdag 24 maart tussen 18.00 uur en 22.30 uur is de man vanaf zijn woning aan de Banckertstraat in Helmond met een persoon richting de parkeerplaats bij de Ter Heidestraat gelopen. Daar is het slachtoffer in een busje getrokken door onbekende mannen en ontvoerd. De toedracht ligt in het drugscircuit.

Getuigen

Weet je meer of heb je iets gezien maar nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem blijven? Bel 0800-7000. Ook is de recherche op zoek naar beschikbare camerabeelden. Heb je die? Laat het dan weten! (vermeld zaaknummer: 2023064136)