Identiteit overleden vrouw Wenum Wiesel bekend

Informatie doorgeven

De politie is o.a. bezig met het maken van een tijdlijn. Hier hoort ook bij het uitkijken van camerabeelden en het spreken van getuigen. De politie is nog op zoek naar mensen die de vrouw kennen en haar nog de afgelopen week hebben gesproken of contact hebben gehad met haar. Misschien is hen iets opgevallen. Hoe klein het ook soms lijkt elk detail kan ons helpen in het onderzoek naar wat er precies met de vrouw is gebeurd.

U kunt uw tips doorgeven via het tipformulier op www.politie.nl of door te bellen naar de gratis tiplijn 0800-6070.

Volledig anoniem melden is ook mogelijk. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie - en dus geen onderdeel van de politie - die niet naar uw gegevens vraagt en uw telefoonnummer niet kan zien. Alleen als uw informatie niet naar u te herleiden valt, wordt uw tip doorgegeven aan de politie, zonder dat uw gegevens bekend worden. MMA is bereikbaar op 0800-7000. MMA is niet van de politie en geeft alleen uw informatie door als het niet naar u te herleiden valt. U kunt ook volledig anoniem digitaal tippen via www.meldmisdaadanoniem.nl