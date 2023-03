Uitlatingen politiemedewerkers aanleiding voor nader onderzoek

Deze zes inzittenden bleken politiemedewerkers te zijn die samen in privétijd de wedstrijd van het Nederlands Elftal hadden bezocht. Janny Knol, politiechef Oost-Nederland: “Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen. Het gedrag van deze collega’s, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel.”

Er wordt door de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie een onderzoek ingesteld naar de uitlatingen en betrokkenheid van deze politiemedewerkers. Lopende dit onderzoek zijn zij per direct buiten functie gesteld.