Overleden persoon in voertuig aangetroffen

Rond 11.00 uur ontving de politie een melding van een auto die in brand stond op de Lage Logtsedijk. Ter plaatse leek het te gaan om een gewone autobrand, echter werd al snel duidelijk dat er een persoon in het voertuig zat. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

De omgeving werd afgezet en er werd een plaats delict ingericht om uitgebreid onderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Ook de identificatie van de overleden persoon is nog niet voltooid.