Twee personen aangehouden na vechtpartij

Rond 22.45 uur kregen agenten melding van een schietincident op de Hooidollen in Leeuwarden. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en trof een grote groep mensen aan. Al snel bleek het te gaan om een vechtpartij tussen meerdere personen. Er is niet geschoten, wel was er mogelijk sprake van dreiging met een vuurwapen.

Twee verdachten aangehouden

Agenten konden meteen één verdachte aanhouden. Het gaat om een 43-jarige man uit Leeuwarden. Al snel bleek een tweede verdachte zich te verschuilen in een tuin. Na een korte zoekactie werd hij aangetroffen door agenten en aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man uit Leeuwarden. Hij bleek gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Naast de aangehouden verdachte raakten in ieder geval twee andere personen gewond.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Hooidollen. De verdachten zullen worden verhoord en hun betrokkenheid wordt onderzocht. Mocht u informatie hebben, maar gisteravond nog niet met de politie hebben gesproken, neem dan contact met ons op. Dit kan via 0900 – 8844, maar anoniem is ook altijd mogelijk via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).