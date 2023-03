Tragisch ongeval Vleutenseweg

Rond 08.00 uur was een moeder met twee kinderen onderweg naar school. Bij het oversteken werden de kinderen aangereden door een tegemoet komende stadsbus. De moeder bleef ongedeerd. Hoe dit precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het 7-jarige meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen. Haar 5-jarige broertje werd naar het ziekenhuis gebracht en aan zijn verwondingen geholpen. Hij is inmiddels weer thuis.



Onderzoek

Er is een onderzoek gestart door het Opsporings Team Verkeer. Zolang het onderzoek nog niet is afgerond, kunnen we daar geen tussentijdse informatie over geven. Wij willen voor alle betrokkenen vragen om terughoudend te zijn met aannames en speculeren. De uitkomst van het onderzoek zal meer duidelijkheid geven. Zodra dit is afgerond worden de uitkomsten gedeeld.



Slachtofferhulp

In de bus zaten meerdere passagiers. Deze mensen kregen direct slachtofferhulp aangeboden. Het meemaken van een dergelijk verkeersongeval is zeer ingrijpend. Bent u getuige geweest en heeft u naar aanleiding daarvan behoefte aan slachtofferhulp? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.