Twee mannen halen geld uit kassa Wibra

Nadat de mannen een greep in de kassa deden gingen ze er rennend vandoor. Niemand raakte gewond. De mannen renden weg in de richting van de P. Oosterleeschool / Erasmusweg – Aagje Dekenlaan. Getuigen die informatie hebben wordt verzocht zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844.

Signalement mannen:

Man 1

licht getint

rond de 30 jaar

ringbaard

groene muts

donkere jas

blauwe spijkerbroek

zwarte schoenen

zwarte tas op de rug

Man 2

donker getint

rond de 30 jaar

lang rasta haar

donkere jas

donkere capuchon

donkere trainingsbroek (met geel logo rechts)

wit/blauwe Airmax schoenen