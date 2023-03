Snelle aanhoudingen na lossen schoten Binnenban Hoogvliet

Agenten gingen rond 1.50 uur af op de melding van een mogelijk schietincident. Al snel kregen zij een man in het vizier die voldeed aan het signalement. Hij en een 29-jarige vrouw uit Pernis met wie hij was, werden aangehouden. In het onderzoek vonden agenten een wapen en hulzen. Deze zijn veiliggesteld voor verder onderzoek. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond. De vrouw werd na verhoor heengezonden. Tegen haar kon niets blijken. De man zit nog vast en wordt verhoord.



Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u beelden of andere informatie wat van belang is voor het onderzoek en heeft u nog niet gesproken met agenten. Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.