Man aangehouden in onderzoek naar dode man

Het slachtoffer werd vrijdagavond 24 maart op de Julianaweg mishandeld en is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Forensische rechercheurs hebben tot zaterdag in de middag sporenonderzoek gedaan op de plaats delict. Het rechercheteam kwam de verdachte op het spoor. De 35-jarige verdachte is zaterdag aangehouden en zit – in beperking - vast voor verhoor. Hij wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

