Overval op massagesalon in Tilburg

Die zondagavond belde iemand rond 22.30 uur bij de massagesalon aan. De medewerkster deed open en werd vervolgens meteen door een man vastgegrepen. Hij eiste geld. Met een mes in zijn handen liep hij de salon binnen en zocht naar waardevolle spullen. Het slachtoffer riep een aanwezige klant om hulp. Toen de overvaller niets waardevols vond, vluchtte hij te voet weg. De medewerkster en de klant kwamen met de schrik vrij.

Heeft u meer informatie?

De dader zou een donkergetinte man van rond de 30 jaar oud zijn. Hij droeg donkere kleding en was rond de 1.80m lang. Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld hierbij het procesnummer 2023075731.