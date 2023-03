Politie rolt grote internetzwendel op

Via social media boden de 19-jarige mannen onder nepaccounts en nepnamen diverse producten te koop aan. Na betaling door het slachtoffer werden de spullen vervolgens nooit geleverd. Vermoedelijk zijn enkele honderden mensen gedupeerd door de drie verdachten.

Doorzoekingen

De politie kwam het drietal op het spoor doordat het telefoonnummer dat door de verdachten werd gebruikt, ook in een andere zaak naar voren kwam. Bij het landelijk meldpunt internetoplichting lagen vervolgens nog tweehonderd aangiftes die gelinkt konden worden. Vandaag werden de drie verdachten opgepakt en hun woningen doorzocht. Daarbij zijn onder andere horloges, dure kleding, een scooter, contant geld en elektronische apparatuur in beslag genomen. Het drietal zit nu vast voor verhoor.

Voorkom oplichting

Let goed op voordat je iets wilt kopen op internet. Oplichters gaan tegenwoordig heel slim te werk. Ga eerst zelf op onderzoek uit. Als je ziet dat het Facebookaccount op dezelfde dag is aangemaakt als het te koop staande product, is dat verdacht. Bij twijfel, ga er daarom niet verder op in. Lees hier meer tips om internetoplichting te voorkomen.