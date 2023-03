Vuurwapen en drugs in beslag genomen

Bij de zoeking stuitten de agenten al snel op een nog nader te bepalen hoeveelheid verdovende middelen. Daarna werd ook het vuurwapen met munitie aangetroffen. Verder werden in het huis een hoeveelheid sloffen sigaretten, diverse rolexhorloges, klompjes goud en een aantal telefoons in beslag genomen voor nader onderzoek. De bewoner is aangehouden en zit vast voor nader verhoor.

Ondermijnende criminaliteit

Drugshandel vormt voor een groot deel de basis van ondermijning. Jongeren en volwassenen worden meegezogen op een crimineel pad waar ze moeilijk van af kunnen. Drugshandel kan vaak leiden tot intimidatie, afpersing en geweld in een buurt of wijk. De aanpak van ondermijning is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren voor een veilige samenleving.

Help mee en meld

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000.