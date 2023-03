Overleden persoon blijkt vermiste man uit Alkmaar

Het water liep op een logische route vlakbij zijn woning. Dat was voor de reden voor de politie om daar in het water te gaan zoeken. Bij de zoekactie werden onder andere een sonar boot, honden en duikers ingezet. In het water troffen wij een lichaam aan dat later op de dag werd geïdentificeerd als Frank. We sluiten uit dat hij door een misdrijf om het leven kwam.



We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen in de zoektocht naar Frank en wensen iedereen die hem kende veel sterkte toe met dit verlies.