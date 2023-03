Supermarkt Berkel en Rodenrijs overvallen; getuigen gezocht

Het tweetal met donkere trainingspakken en gezichtsbedekking kwam om 16:15 uur de supermarkt binnen en bedreigde de medewerkers. Het is nog onbekend of daar een wapen bij getoond is. Ze waren korte tijd binnen en zijn met een nog onbekend geldbedrag gevlucht, de medewerkers en aanwezige klanten geschrokken maar ongedeerd achterlantend.

Toegesnelde agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, maar hebben nog niemand kunnen aanhouden. Was u getuige van de overval en heeft u informatie? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.