Bedrijven kijken mee met handhavingsactie 'Ogen op de weg'

In 2023 wordt in Zeeland tijdens de actie 'Ogen op de weg' actief ingezet op bewustwording binnen het bedrijfsleven. Bedrijven die zich hier voor inzetten krijgen ook een podium door de zogenaamde MONO-helden van Zeeland. De MONO-helden zetten zich in om hun (transport)bedrijf of organisatie MONO te laten rijden. Zo zorgen zij er voor dat hun medewerkers ongestoord onderweg gaan. Meer informatie hierover staat op de website van het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Zeeland.