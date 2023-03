Explosief aangetroffen bij woning

Rond 9.45 uur meldde de bewoner dat er een verdacht voorwerp in zijn voortuin stond. De gealarmeerde collega’s schakelden in eerste instantie een explosievenspecialist van de politie in en er werd een ruime straal rond woning afgezet. Bewoners binnen die straal werden niet uit hun huis gehaald, maar moesten wel binnen blijven.

EOD

Uiteindelijk schakelde de specialist van de politie de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) in. Deze heeft het mogelijke explosief op een veilige manier van dichtbij onderzocht. Daaruit bleek dat het daadwerkelijk om een zelf gefabriceerd explosief ging. Dat werd door de EOD ter plaatse onschadelijk gemaakt en na technisch onderzoek ter plaatse werd de straat rond 13.45 uur weer volledig vrijgegeven.

Getuigen

Uiteraard zijn wij een onderzoek gestart naar de achtergrond van dit incident. In verband met dat onderzoek kunnen wij op dit moment geen verdere details delen. Wel vragen we eventuele getuigen om zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of mogelijk iets weten dat hier mee te maken heeft. Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).