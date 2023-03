Politievrijwilligers: al 75 jaar onschatbaar waardevol

Door oorlogsdreiging en buitengewone situaties zag de regering in 1948 dat de politie behoefte had aan ondersteuning door burgers. De opleiding voor de allereerste politievrijwilligers werd opgezet. Door de jaren heen werden ze ook wel reservepolitie of reservisten genoemd. De oorlogsdreiging viel met de jaren weg, maar buitengewone situaties bleven. De aanwezigheid van burgers die naast hun dagelijkse baan voor de politie werken blijft anno 2023 nog steeds zeer gewenst. ‘We spreken nooit, maar dan ook nooit meer over “reserve”, want dat woord doet absoluut geen recht aan wat jullie doen. Niet voltijds, maar altijd volwaardig”, zei lid van de korpsleiding Hanneke Ekelmans in Utrecht.