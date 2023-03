Getuigen gezocht overval horecagelegenheid Loosdrechtdreef

In de avond van 28 maart 2023 om 22.30 uur heeft er een gewapende overval op medewerkers van een hotel aan de Loosdrechtdreef plaatsgevonden. De overvaller/ verdachte heeft met behulp van een vuurwapen, personeel bedreigd en buit weggenomen. Hierna is de verdachte te voet, richting metrostation Gaasperplas weggevlucht. Niemand is tijdens de overval gewond geraakt.

De politie heeft uitvoerig onderzoek in- en rond het hotel gedaan. Dit heeft nog niet tot een aanhouding geleid.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Normaal postuur

Donkere huidskleur

Kroeshaar

Ongeveer 20 jaar oud

Zwart trainingsjack aan

Zwarte trainingsbroek aan

Zwart mondkapje om

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen over deze overval. Heeft u in de avond van 28 maart iets gezien of gehoord wat kan helpen in dit onderzoek? Woont of was u in de omgeving van het Loosdrechtdreef en heeft u iemand met een bovenstaand signalement gezien? Heeft u mogelijk camera- of dashcambeelden waar de verdachte op te zien is, deel dit dan met ons. Of heeft u iemand horen praten over deze overval? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.

Dit kan ook anoniem.

Zaaknummer: BVH PL1300-2023069203