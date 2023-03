Twee straatroven in Zuidoost; politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

Of de straatroven iets met elkaar te maken hebben, wordt door de politie onderzocht. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die de straatroven hebben gezien. Maar ook andere informatie die belangrijk kan zijn, is welkom. Heeft u op en/of rond het station iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze straatroven? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld daarbij altijd één van de onderstaande registratienummers. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in (ook te gebruiken voor relevante beelden).

2023048111/2023048000