Twee agenten gewond na vluchtactie verdachte

Rond 15.45 uur zagen agenten een verdacht voertuig rijden op de Troelstrakade. Een motoragent gaf vervolgens de auto een stopteken en wilde de bestuurder controleren. Op dat moment reed de verdachte hard achteruit en hierbij raakte zowel de motoragent als een agent die achter het voertuig stond lichtgewond. De auto raakte bij zijn vluchtpoging meerdere auto’s en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. De 21-jarige Hagenaar is aangehouden en zit op dit moment vast.

Heeft u videobeelden?

Als u over videobeelden beschikt van de vluchtactie van de verdachte dan komt de recherche graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.