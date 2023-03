Eerste MONO actie in Zeeland-West-Brabant

We weten uit ervaring dat het levensgevaarlijk is om te bellen of te appen tijdens het rijden met een telefoon in je hand. Dat kan levens kosten en om die reden proberen we daar zo veel mogelijk tegen op te treden. Op dinsdag 28 februari 2023 reden een touringcar en meerdere onopvallenden politievoertuigen door de districten Hart van Brabant en de Baronie. In korte tijd werden 58 bestuurders betrapt die een telefoon in hun hand hadden tijdens het rijden. Deze bestuurders werden staande gehouden en kregen een proces-verbaal van €380,- uitgeschreven (vanaf 1 maart verhoogd van €350,- naar €380,- en €9,- administratiekosten).

Opvallende zaken

Twee bestuurders werden betrapt terwijl ze aan het racen waren tegen elkaar. Eén van de bestuurders bleek ook onder invloed van drugs te zijn. Beide rijbewijzen zijn afgepakt. Een vrachtwagenchauffeur bleek hardleers te zijn. Binnen een uur werd hij twee keer betrapt op het in zijn hand vasthouden van een telefoon. Deze man snapt niet wat voor ellende hij kan veroorzaken met zijn vrachtwagen als hij niet oplet en bijvoorbeeld achter op een file rijdt. Er werden in die tijd nog dertien bekeuringen uitgedeeld voor andere verkeersovertredingen zoals rechts inhalen, losliggende lading, geen autogordel en onnodig links rijden.

MONOcam

Op deze dag werd er ook een zogenaamde MONOcam ingezet op 3 plaatsen in de eenheid. Dat is een camera die voertuigen scant en een foto maakt van de auto op het moment dat de bestuurder een telefoon in zijn handen houdt. Op de A4 bij Bergen op Zoom werden 21 mensen betrapt, op de A58 bij Kapelle 22 en op de A58 bij Ulvenhout 14. Deze bestuurders krijgen op een later moment de bekeuring van €380 thuis opgestuurd.

Meer van dit

De komende tijd zullen er regelmatig van deze acties gehouden worden. Ook zal de MONOcam veelvuldig ingezet gaan worden. Op deze manier willen we de automobilisten bewust te maken van het gevaar wat ze zijn als ze rijden met een telefoon in hun handen dus afgeleid kunnen zijn van hetgeen ze op dat moment aan het doen zijn: autorijden. U bent gewaarschuwd!