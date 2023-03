Maandag in Bureau Brabant; de moordzaak Ferdi Mathilda

Eindhoven - Het is een woensdagavond als Ferdi Mathilda uit Boxtel met een kennis op pad gaat naar het centrum van Eindhoven. Op donderdagochtend 28 november 2019 wordt Ferdi dood aangetroffen op de Fuutlaan. Hij is met veel geweld om het leven gebracht. De dader is vooralsnog niet gevonden, maar het onderzoeksteam heeft de zaak nooit losgelaten. Maandag in Bureau Brabant laten we nog niet eerder getoonde beelden zien. Ook laten we beelden zien van een spoofing in Eindhoven. Kijk en help mee de dader te vinden!