De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident aan het Belgiëplein

Door de toegesnelde politie zijn twee gewonde personen aangetroffen. Beide personen zijn door een verdachte met een mes gestoken. Een van hen is naar het ziekenhuis vervoerd, de ander is in de winkel behandeld door ambulancepersoneel. Het mogelijk betrokken mes is in de winkel aangetroffen.

In de omgeving is meteen naar de weggevluchte dader gezocht. Korte tijd later is er een 33-jarige Amsterdammer als verdachte in de omgeving aangehouden.

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar dit incident. Mocht u iets weten dat kan helpen in dit onderzoek, neem dan contact op via de onderstaande mogelijkheden. Mocht u behoefte hebben aan hulp, neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland.

Zaaknummer: BVH PL1300-2023069872