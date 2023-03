Getuigen gezocht straatroof Maarssen

De straatroof vond rond 19.00 uur plaats in de omgeving van het veldje van Duivenkamp. Hierbij bedreigden twee verdachten de 16-jarige jongen met een mes. Het slachtoffer gaf hierbij zijn persoonlijke eigendommen af. De verdachten zijn er vervolgens te voet en met de fiets vandoor gegaan. Na het incident kon een 17-jarige jongen worden aangehouden, deze zit nog vast. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte

De politie is ook opzoek naar getuigen van het incident. Heeft u iets gezien of weet u iets over de tweede verdachte? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.