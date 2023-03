Eigenaar nachtclub Haarlem verdacht van seksueel misbruik

Over deze man waren eerder al vergelijkbare meldingen binnengekomen bij de politie. De man is aangehouden en is inmiddels als verdachte verhoord. De politie onderzoekt de zaak verder.

Melding doen van seksueel misbruik

Ben je slachtoffer van seksueel misbruik en wil je aangifte of een melding doen? Of wil je weten wat de politie doet om slachtoffers van seksueel misbruik te helpen? Bekijk informatie over seksueel misbruik. Ook kun je terecht bij het Centrum Seksueel Geweld.

2022249199