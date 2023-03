Vier aanhoudingen na babbeltruc in Akersloot

Het slachtoffer werd in de avond van 29 maart gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die vroeg of hij geld wilde overmaken. De man werd verzocht om geld over te maken, zodat zij het veilig konden wegzetten. Ook meldde zij dat er iemand langs zou komen. Later op de avond kwam er daadwerkelijk een man de bezittingen van het slachtoffer ophalen.

Een dag later vertrouwt het slachtoffer het toch niet en heeft hij contact opgenomen met zijn bank. De medewerker heeft vervolgens de politie ingeschakeld. De politie is direct het onderzoek gestart en heeft na onderzoek vier aanhoudingen kunnen verrichten. Het gaat hier om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 21-jarige man, een 20-jarige man en een 19-jarige man uit Heerhugowaard. De verdachten zitten nog vast.

Pas op babbeltrucs!

Vooral ouderen worden regelmatig slachtoffer van criminaliteit, zoals babbeltrucs. De politie roept dierbaren rondom ouderen, zoals (klein)kinderen en zorgverleners op om regelmatig een gesprek te voeren met deze mensen om ze weerbaarder te maken voor criminaliteit. Wordt er bij u aangebeld door een onbekend persoon? Wees voorzichtig, open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting. Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt. Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren. Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart. Lees hier meer informatie over babbeltrucs.

Slachtoffer van babbeltruc? Doe altijd aangifte!

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader nog in de buurt is, belt u direct met 112.

2023064301