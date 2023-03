Airtag leidt tot aanhouding vier verdachten van fietsendiefstal

De diefstal van een elektrische fiets deze week in Rijswijk zette agenten op het goede spoor. De gestolen fiets was namelijk voorzien van een zogenaamde airtag, een track & trace-systeem. Op een app kon de eigenaar van de fiets op die manier zien dat het signaal van zijn fiets ‘uitstraalde’ in de Spiraeastraat in Den Haag. Hij waarschuwde de politie en vrijdagmiddag 31 maart gingen agenten naar de woning in de Spiraeastraat waar het signaal van de airtag vandaan kwam. In de woning troffen zij meerdere fietsen aan die afkomstig zijn van diefstal. In totaal zijn vier verdachten, een 23-jarige vrouw uit Den Haag en drie mannen van 31, 29 en 29 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord. De fietsen zijn meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek naar de herkomst.



Aangifte fietsendiefstal



Is uw fiets gestolen, doe dan altijd aangifte. Geef in de aangifte zoveel mogelijk informatie over de fiets, bijvoorbeeld merk, framenummer, type kleur of andere opvallende kenmerken, dit maakt het opsporen van de rechtmatige eigenaar makkelijker. Er worden namelijk steeds vaker fietsen opgespoord die zijn geregistreerd in het fietsdiefstalregister.