Grote verkeerscontrole Crooswijk

De ANPR auto stond klaar op de Boezemstraat en reed 63 voertuigen en 16 scooters naar de controleplek.

Dit leverde een aanhouding op van iemand die onder invloed reed. Een scooter mocht daar blijven want was in een zeer slechte staat en de bestuurder had geen rijbewijs.

Zeker 26 bekeuringen voor bellen achter het stuur, overschrijden van de scootersnelheid door testen op de rollerbank, geen gordel dragen, geen id en te donker getinte ramen, wat met een speciaal apparaatje te meten is.

En een rijlesvoertuig had maar liefst nog 5964 euro open staan.

Eerlijkheid duurt het langst…..

Tijdens de controle liep er een man naar de medewerkers van de belastingdienst met de

vraag of zij eens wilden nagaan of hij nog een schuld had. Na controle bleek er nog

26000 euro open te staan. De man heeft direct 2500 euro betaald. De rest volgt.

Winkels

Op de Crooswijkseweg zijn er zeven winkels bezocht door de Douane. In twee winkels stonden in een voorraadhok achter de toonbank acht lachgasflessen en twee plastic tassen met slagroompatronen lachgas. In een andere winkel werden ook nog eens twee flessen met lachgas gevonden. Tevens lagen er in een plastic zak 4 pillen Kamagra, een soort Viagra.

De gemeente zal een bestuurlijke rapportage opmaken.



Op het Noordplein werden 31 voertuigen en 11 scooters gecontroleerd. Ook daar was het weer bal: 11 bekeuringen voor mobiel bellen, geen gordel dragen, de toegestane snelheid

te hoog en geen ID kunnen tonen.

Tevens is door Rijksbelasting een Audi RS3 inbeslaggenomen. De eigenaar had een bedrag van 38.000 euro open staan. En bij de gemeentebelasting lag nog een bedrag van 4500 op hem te wachten. Ook bleek dat de eigenaar energietoeslag had aangevraagd, zonder daar recht op te hebben. De gemeente gaat daar mee verder. En agenten hielden nog iemand aan die al een tijdje gezocht werd.

Totaal leverde deze controle 12.505.29 euro op voor de Gemeentebelasting. De Rijksbelasting haalde 23.177.00 euro binnen. De Douane controleerde 14 verblijfsvergunning.

37 bekeuringen, twee aanhoudingen, 1 voertuig en 1 scooter in beslag en twee bestuurlijke rapportages in de maak.



Maar het belangrijkste is dat de bewoners van Crooswijk en het Oude Noorden zich gehoord en veilig voelen.