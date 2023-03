Politie zoekt getuigen van explosie Stoomtramweg Rotterdam

De explosie vond rond 23.55 uur plaats en vernielde de ruit van een woning op de vierde verdieping. Hoogstwaarschijnlijk ontplofte een stuk illegaal vuurwerk. De bewoonster schrok enorm, maar raakte niet gewond.



Getuigen en beelden welkom

De politie is een onderzoek gestart en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u iets of iemand gezien en/of heeft u beelden? Deelt dat met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.