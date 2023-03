Twee verdachten aangehouden na aantreffen drugs in auto

Hilvarenbeek - Een 24-jarige Tilburger en een 20-jarige man uit Reuver zijn donderdag 30 maart 2023 omstreeks 18.20 uur op de Kleine Voort door de politie aangehouden nadat in hun auto een zak met diverse drugs was aangetroffen. De mannen zijn vastgezet. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de praktijken van het tweetal. De oudste verdachte is al eerder ter zake drugsdelicten met de politie in aanraking geweest.