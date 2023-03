Verdachte aangehouden voor steekincident

Breda - De politie heeft vrijdag 31 maart 2023 omstreeks 06.00 uur op zijn huisadres in Made een 24-jarige man aangehouden. Hij wordt er van verdacht op dinsdag 28 februari jl. aan de Trekpot in Breda een 27-jarige man uit St. Willebrord te hebben neergestoken. Hij is ingesloten.