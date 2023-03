Euregionale veiligheidscontrole in drie landen; 1.533 voertuigen gecontroleerd

Het doel van deze grensoverschrijdende politiecontrole was de bestrijding van alcohol- en drugsdelicten in het wegverkeer en het tegengaan van mobiel banditisme.

Resultaten controle

In totaal werden 1.533 voertuigen en 1.999 personen gecontroleerd. Vier personen zijn daarbij aangehouden, waaronder een persoon die internationaal gesignaleerd stond. Dertien personen zijn bekeurd vanwege het rijden onder invloed van alcohol. De volledige resultaten en meer informatie over deze controle lees je in het persbericht van de Duitse politie.

Belang van internationale samenwerking

We vinden het als eenheid van groot belang te investeren in de Euregionale politie-samenwerking. Naast verschillen in structuur, jurisdictie en cultuur zijn er gelukkig vele overeenkomsten waar we elkaar vinden om samen de zorg voor veiligheid van de burgers in de Euregio te verbeteren. Een grote, gezamenlijke controle zoals deze van gisteren laat zien hoe er voor en achter de schermen goed wordt samengewerkt.

Politiechef Ingrid Schäfer-Poels: „De grensoverschrijdende criminaliteit neemt in al haar vormen toe en de noodzaak tot intensivering van de samenwerking is evident. Informatiegestuurd werken is hierbij essentieel en de uitdaging om hierin de juiste keuzes te maken is een verantwoordelijkheid waar we allemaal van doordrongen zijn. Ik ben trots op de collega’s die dit alles mogelijk maken, met altijd het belang van de burger voor ogen.”