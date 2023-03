Fietser (55) overlijdt na ongeval op de Hoefkade

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval tussen de fietser en de auto heeft kunnen gebeuren. Toen de hulpdiensten op de plaats van het ongeval aan kwamen, hebben zij het slachtoffer gereanimeerd. Ook is de traumahelikopter geland. Helaas mocht de hulpverlening niet meer baten en is het 55-jarige slachtoffer overleden. De bestuurder was in eerste instantie uit zijn voertuig gevlucht, maar kwam even later terug naar het incident en is op de Hoefkade aangehouden. De verdachte is een 23-jarige Hagenaar.

Heeft u iets gezien of gehoord?

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u wellicht beelden van de omgeving rond het tijdstip van het ongeval? Bel dan 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel 0800 7000.