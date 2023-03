Overleden baby aangetroffen in het water

Rond 13:00 uur belt een melder de meldkamer. De melder treft tijdens zijn werk een overleden baby aan drijvend in een tas in het water. Meerdere hulpdiensten gaan direct naar de locatie toe en stellen het lichaam van het gevonden kindje veilig voor onderzoek. De omgeving wordt afgezet en forensische specialisten doen uitgebreid sporenonderzoek. Het stoffelijk overschot van het kindje wordt uitgebreid onderzocht. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het gaat om een meisje. Het is ook mogelijk dat het kindje op een andere locatie aan De Lek dan in Lekkerkerk in het water is achter gelaten. Ook aan mensen uit deverdere omgeving van de Lek die informatie hebben die bij kan dragen aan het onderzoek vragen we om contact op te nemen.

Uw informatie helpt het onderzoek

Het onderzoeksteam probeert te achterhalen wie de baby is, wat er met het kindje gebeurd is en wat de oorzaak van haar overlijden is. Ook maakt de politie zich zorgen of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Weet u hier meer over? Of heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Lek in de dagen voorafgaand aan vrijdag 3 maart? Bel dan de politie op 0900 8844. U kunt ook anoniem informatie delen via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Beelden

Ook als u beelden heeft van de omgeving in de dagen/week aanloop naar 3 maart, willen we deze beelden graag in bezit krijgen voor verder onderzoek. Zowel tips als beelden kunt u direct uploaden via onderstaand tipformulier.