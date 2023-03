Brillenwinkel Rotterdam-Hillegersberg overvallen; overvallers aangehouden

Het was erg druk in het winkelgebied toen even na 16:30 uur getuigen de overval meldden. in de winkel werd vermoedelijk in de lucht geschoten, maar gelukkig raakte niemand gewond. Of iets is buit gemaakt, wordt onderzocht. De overvallers vluchtten naar een auto in de buurt en probeerden richting Terbregge weg te komen. Agenten zagen de auto op de Terbregseweg en met de benaderingstechniek gevaarlijk verdachten werd de inzittenden uit de auto gepraat en aangehouden. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen en net als de auto in beslag genomen voor onderzoek.

Het onderzoek met onder andere forensisch experts is in volle gang. Was u getuige en heeft nog niet met de politie gesproken? Laat het ons weten.