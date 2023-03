Man gewond en vrouw aangehouden na steekincident Schiedam

Hoe laat het steekincident precies plaatsvond wordt onderzocht. Uit onderzoek komt naar voren dat het steekincident vermoedelijk voorkomt uit een ruzie tussen de twee betrokkenen. De man uit Pijnacker is met verwondingen aan arm en been naar een ziekenhuis vervoerd en wordt behandeld. De vrouwelijke verdachte is aangehouden en wordt verhoord om meer zicht te krijgen op de toedracht.