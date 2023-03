Man gewond na schietpartij

De politie kreeg rond 16.15 uur meerdere meldingen van een schietpartij. Meerdere eenheden van de politie waren snel ter plaatse en troffen de gewonde man aan. Direct werd er gezocht naar een mogelijke verdachte, die zou er in een zwarte auto vandoor zijn gegaan. Die auto, een zwarte Audi, werd even later gevonden aan de Zeggeveld en is in beslag genomen voor onderzoek. Een verdachte is niet meer aangetroffen.

Onderzoek

Op de locatie van het schietincident werd een uitgebreid onderzoek gedaan. Daarbij zijn verschillende sporen veiliggesteld. Omdat het incident op klaar lichte dag gebeurde heeft de politie veel getuigen gesproken, ook zijn er camerabeelden aan de recherche overgedragen. Het vermoeden is dat een ruzie de aanleiding voor het schietincident is geweest. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.