Poging overval winkel

Op vrijdag 3 maart 2023 om 18.00 uur kwam ere en telefoontje vanuit een winkel aan de Westermarkt. Een man met een mes had het personeel bedreigd. Maar hij was gevlucht zonder buit. Politie snelde ter plaatse en kregen een signalement door van de verdachte. Een man van ongeveer 17 jaar, blanke huidskleur, ongeveer 1.80 m lang, gekleed in een zwarte Nike jas en een zwarte trainingsbroek. Hij had zwarte handschoenen aan en zwarte schoenen. Hij sprak vloeiend Nederlands. Er is naar hem gezocht maar niets gevonden. Er is een aangifte opgenomen en de recherche gaat de zaak onderzoeken. Heeft u informatie over deze verdachte meldt dat dan aan ons via 0900-8844 of politie.nl/aangifte-of-melding-doen. U kunt uw informatie ook anoniem geven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/