Getuigenoproep overval Oude Pijlsweerdstraat

Rond 22.30 uur zijn twee mannen het horecabedrijf binnengestapt waarna zij onder dreiging van geweld een onbekende hoeveelheid geld en sigaretten stalen. De mannen waren donker gekleed en droegen een bivakmuts. Ze gingen er op een zwarte scooter vandoor. Ze staken de Oudenoord over en gingen er vandoor in de richting van de Nieuwe Pijlsweerdstraat. Zij zijn nog niet aangehouden.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek. Helpt u mee? Heeft u rondom het tijdstip van de overval iets verdachts gezien? Heeft u camerabeelden waarop mogelijk de verdachten en/of de scooter staan? Of weet u anderszins meer over deze zaak? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook; bel dan 0800 7000 of op Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt!