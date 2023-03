Aanhouding na overlijden 89-jarige man

In de woning is een 62-jarige man uit Schagen aangehouden. Deze verdachte is naar het politiebureau gebracht zit vast en zal verhoord worden over zijn rol bij het overlijden. Het onderzoek is in volle gang, al wijzen de eerste bevindingen erop dat het incident vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.

Heeft u op zaterdagavond iets gezien of gehoord aan de Molenweg in Slootdorp, of heeft u andere informatie die mogelijk kan helpen bij het politieonderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in (ook te gebruiken voor relevante beelden).

2023045687