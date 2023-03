Getuigen gezocht van straatroof Kruidplein

De Haarlemmer werd op het Kruidplein aangesproken door twee mannen die op een bankje zaten. Hij stapte van zijn fiets om ze te woord te staan. Daarop toonde één van de mannen hem een mes en werd hem verteld dat hij zijn fiets af moest geven. Hier gaf de Haarlemmer gehoor aan. De mannen vertrokken samen op de fiets in de richting van de Europaweg, waarbij één op de voordrager van de fiets zat.

Het volgende signalement van de mannen is bekend:

Jongeman 1:

Ongeveer 19 jaar oud;

lichte huidskleur;

normaal postuur;

hoekig hoofd;

ongeveer 1,85 meter lang;

grijze winterjas met een bontkraag;

donkere hoodie onder de jas;

donkere joggingsbroek.

Jongeman 2:

Ongeveer 19 jaar oud;

lichte huidskleur;

gezet postuur;

rond gezicht;

ongeveer 1,80 meter lang;

zwarte gewatteerde jas;

donkere hoodie onder de jas;

donkere trainingsbroek.

Heeft u iets van het incident, of van de vlucht van de daders gezien, of heeft u andere informatie die mogelijk kan helpen bij het politieonderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in (ook te gebruiken voor relevante beelden).

2023045716