Man aangehouden na bedreiging met ‘vuurwapen’; blijkt fles alcohol te zijn

Waarschuwing

Het is in dit specifieke geval goed afgelopen, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Op afstand is een nepvuurwapen, of in dit geval een fles drank in de vorm van een vuurwapen, niet van echt te onderscheiden en kunnen er onnodig slachtoffers vallen. Ook de impact die het in dat geval voor de omstanders die onnodig onderdeel zijn geworden van een BTVG en de melders op wie het zogenaamde wapen gericht is, is groot. Laat dit soort ‘wapen’ dan ook altijd thuis!