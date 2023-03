31-jarige Rotterdammer aangehouden na nachtelijk steekincident

De 34-jarige werd op de galerij van woningen aan de Pelgrimsstraat aangetroffen. De 31-jarige werd aangehouden in één van de woningen aan de galerij. Een ruzie binnen de relationele sfeer tussen het tweetal ging aan het steken vooraf. De 34-jarige was gewond, maar gelukkig wel aanspreekbaar. De 31-jarige had een paar lichte verwondingen. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek naar het incident. Heeft u informatie die van belang is voor dit onderzoek? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.