Getuigen gezocht explosie Bergschenhoek

Rond 00:45 uur wordt de omgeving aan de W.G. Witteveenstraat opgeschrikt door een harde knal. Er is een explosief afgegaan bij een voordeur van een woning. Op de 1e verdieping van de flat is er sprake van rookontwikkeling. De bewoners van de 1e en 2e verdieping worden ontruimd en in de ontvangsthal van de flat opgevangen. Zodra de brandweer aangaf dat het veilig was, is het politieonderzoek gestart.

De forensische opsporing is ook onderzoek komen doen naar sporen. Buurtonderzoek vindt vandaag plaats. Daarbij wordt er vooral uitgekeken naar camera’s in de omgeving die mogelijk iets van het incident, of van de dader(s) laat zien.

Iets opvallends gezien?

Heeft u in de omgeving een auto zien staan die er normaal niet staat? Of heeft u verdachte activiteiten gezien van personen in de omgeving? Of heeft u misschien beelden? Denk aan een voordeurcamera of een dashcam, waarop mogelijk de verdachte(n) te zien is/zijn. Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.