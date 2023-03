Helmdief opgepakt

Op zondag 5 maart 2023 om 4.15 uur surveilleert een motoragent in het centrum van Tilburg. Hij wordt aangesproken op de Heuvel dat er iets is in de fietsenstalling. Hij stapt af, legt zijn helm op de motor en loopt mee. Een andere agent staat iets verder en ziet dat een man naar de motorfiets loopt, de helm pakt, deze opzet en wegloopt. Een stukje verder doet hij de helm af en laat hem vallen. Direct daarop wordt deze 24-jarige Bredanaar aangehouden voor (poging) diefstal van de helm. Omdat de helm op de grond is gevallen kan hij niet meer gebruikt worden. Een nieuwe helm kost 575 euro en het inbouwen van de benodigde apparatuur ook nog een keer 574 euro. De totale kosten zullen op de verdachte verhaald worden. De agent kan voorlopig niet op de motor surveilleren tot hij een nieuwe helm heeft.