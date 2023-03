Illegaal feest gestopt door politie

Dankzij een alerte beveiliger kwamen agenten erachter dat er in een leegstaande loods een mogelijk illegaal feest gaande was. Agenten gingen naar de loods toe en gingen in gesprek met de organisatoren van het feest. Toen die niet geneigd leken het feest stil te leggen werd er ingegrepen. Er kwamen meer agenten naar de loods toe en de stroom werd van het pand afgehaald. Ook werd er geluidsapparatuur in beslag genomen. Organisatoren en bezoekers vertrokken daarna rustig. Kentekens en gegevens van aanwezige personen werden vastgelegd in de politiesystemen. Er is niemand aangehouden.